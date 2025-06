Maturità 2025 più di 7mila studenti alle prese con la prima prova | le tracce

La Maturità 2025 è finalmente arrivata, con oltre 7.000 studenti in Umbria pronti a sfidare la prima prova. La notte di ansia è ormai alle spalle: ora, sotto i riflettori, i giovani maturandi affrontano il tema di attualità ispirato da un messaggio di Paolo Borsellino. È il momento di mettere in gioco le proprie idee e di dimostrare quanto siano cresciuti. Che questa giornata possa segnare un nuovo inizio per tutti loro.

Per l'attualità viene proposta ai maturandi una riflessione su un messaggio del giudice Paolo Borsellino

