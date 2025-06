Horner rivela | Fui contattato da Ferrari ma resto in Red Bull Mai pensato di dimettermi

Horner rivela un retroscena esclusivo: nonostante i contatti con Ferrari, il team manager ha deciso di rimanere fedele alla Red Bull, respingendo qualsiasi ipotesi di dimissioni. In un’intervista al quotidiano olandese De Telegraaf, ha anche affrontato il delicato caso molestie, sottolineando che per lui e le persone intorno a lui, dimettersi non è mai stato un’opzione. Una testimonianza di lealtà e determinazione nel mondo della Formula 1.

Il team manager svela un retroscena al quotidiano olandese De Telegraaf: "Il caso molestie? Dimettermi non è mai stata un’opzione per me. Vale lo stesso per le persone che mi circondano”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Horner rivela: "Fui contattato da Ferrari, ma resto in Red Bull. Mai pensato di dimettermi"

In questa notizia si parla di: dimettermi - horner - rivela - contattato

Horner rivela: Fui contattato da Ferrari, ma resto in Red Bull. Mai pensato di dimettermi; Formula 1.

Notizia clamorosa dalla Germania: la Ferrari avrebbe contattato Christian Horner - Il team principal della Red Bull, Christian Horner, è al centro delle voci di mercato, mentre si attende una riscossa della Ferrari in Spagna. Segnala msn.com