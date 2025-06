Non è vero che non c' è nulla da fare | lo sguardo degli studenti Erasmus su Udine

Scopri come l’Università di Udine si conferma un crocevia di opportunità e scambio culturale! Con oltre 670 studenti italiani e più di 200 stranieri coinvolti nella mobilità internazionale nel 2023/24, la città si trasforma in un vivace melting pot di idee e prospettive diverse. Un’esperienza che arricchisce non solo il percorso accademico, ma anche la vita di chi sceglie di aprire le proprie frontiere. E tu, sei pronto a fare il grande passo?

I dati dell’Università di Udine sulla mobilità internazionale dicono che, nell’anno accademico 202324, sono stati 671 gli studenti Uniud che hanno trascorso un periodo di studio all’estero, mentre sono 210 i ragazzi stranieri che hanno passato il loro periodo nella nostra città. La maggior. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - "Non è vero che non c'è nulla da fare": lo sguardo degli studenti Erasmus su Udine

