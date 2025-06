Arrestata la donna che vendeva cocaina e hashish in paese

Una giornata di lotta contro la droga si conclude con un nuovo arresto a Esine: una donna di 54 anni, già nota alle forze dell'ordine, è stata sorpresa mentre tentava di spacciare cocaina e hashish. La sua cattura, avvenuta lunedì sera durante un mirato controllo, rappresenta un passo importante nella tutela della comunità. I fiumi di cocaina nei...

Colta sul fatto mentre cercava di vendere droga in strada. È finita in manette una donna di 54 anni, italiana, già nota alle forze dell'ordine per precedenti specifici. L'arresto è avvenuto lunedì sera a Esine, durante un controllo dei carabinieri della locale Stazione.

