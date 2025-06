Nei tuoi Panni Marco Bocci e Laura Chiatti protagonisti della nuova miniserie Rai

Preparati a scoprire un lato inedito di Marco Bocci e Laura Chiatti: protagonisti della nuova miniserie Rai "Nei tuoi panni", un progetto che promette emozioni e sorprendenti interpretazioni. Dopo il successo di Alex Bravo, l’attore tornerà sul piccolo schermo con un ruolo da protagonista, questa volta al fianco della moglie, dando vita a una storia intensa e coinvolgente. La loro chimica artistica catturerà sicuramente il pubblico, rendendo questa produzione imperdibile.

Non c’è solo Alex Bravo: nella prossima stagione televisiva Marco Bocci interpreterĂ l’atteso poliziotto su Canale 5 ma sarĂ anche su Rai 1 con una miniserie alquanto speciale per lui, dal momento che la condividerĂ con la moglie Laura Chiatti. Il titolo è Nei tuoi Panni, naturalmente da non confondere nĂ© con l’omonimo programma condotto qualche anno fa da Mia Ceran sulla seconda rete dell’azienda pubblica, nĂ© con la recente commedia cinematografica disponibile su Prime Video. Anche la trama porta con sĂ© non poche reminescenze, ma con i dovuti aggiustamenti. Ricordate i film Disney Tutto accadde un venerdì e Quel pazzo venerdì, oppure il film Sky Original Rosanero? Ecco, la storia è sempre quella: due persone che si scambiano i corpi dovendo vivere ognuna la vita dell’altra, con la differenza che qui si tratta di un uomo e di una donna tra i quali quasi certamente si accenderĂ una luminosa scintilla. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Nei tuoi Panni, Marco Bocci e Laura Chiatti protagonisti della nuova miniserie Rai

