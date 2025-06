Mercato è derby tra Inter e Milan | duello per il giovane talento

Il calcio milanese torna a infiammare i cuori: tra Inter e Milan si riaccende la sfida non solo sul campo, ma anche sul mercato, con un duello epico per un giovane talento di 16 anni. Dopo cinque stracittadine emozionanti, le due squadre si preparano a scrivere un nuovo capitolo, entrambe con una guida tecnica rivoluzionaria. La prossima stagione si preannuncia ricca di sorprese e battaglie decisive.

Inter e Milan si scontrano anche sul mercato dopo le cinque stracittadine della scorsa stagione: derby milanese ora anche sul mercato Dopo le stracittadine della scorsa stagione Inter e Milan si ridanno appuntamento al prossimo campionato. Entrambe le milanesi hanno cambiato la propria guida tecnica, inaugurando un nuovo ciclo che, per diversi motivi, si prospetta rivoluzionario per entrambe. L’Inter esce dal quadriennio Inzaghi con tutto quello che comporta, mentre il Milan è reduce da una delle peggiori stagioni dell’ultimo decennio, con due allenatori saltati e molti calciatori depauperati. In vista di questa rivoluzione, le milanesi ora si sfidano anche sul mercato per accaparrarsi il giovane talento. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Mercato, è derby tra Inter e Milan: duello per il giovane talento

In questa notizia si parla di: inter - milan - mercato - derby

Federico Giunti: “Igli Tare ok per il Milan. Su Inter-Psg dico che…” - Scopri le parole di Federico Giunti, ex centrocampista del Milan, che si apre su passato, attualità e future prospettive, tra ricordi al Milan e commenti su Nazionale, Inter e PSG.

Dazn, Sky, GdS, CMcom - È derby di mercato tra #Milan e #Inter per il giovanissimo difensore centrale classe 2006 Giovanni #Leoni! La valutazione si aggira sui 20-25 mln, l’Inter è leggermente avanti, segue il ragazzo da più di un anno e ha la carta Chivu, m Vai su X

Calciomercato Milan, offerti 20 milioni al Valencia per Javi Guerra. Per Leoni è derby con l'Inter Vai su Facebook

Milan, derby di mercato con l'Inter per Leoni: la richiesta del Parma; Inter e Milan, derby di mercato per Leoni: il Parma chiede 20 milioni; Allegri si muove per Leoni: derby Milan-Inter per il gioiello del Parma.

Milan, parte il derby di mercato con l'Inter per Leoni - Una rivalità sana quella tra Milan e Inter che si riversa anche sul mercato. Secondo msn.com

Derby per Giovanni Leoni: dopo l'Inter, ora ci pensa anche il Milan - I nerazzurri sembrano piu avanti sul difensore classe 2006 del Parma ma i rossoneri possono giocare la carta Allegri ... Come scrive msn.com