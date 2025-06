Il caos mediorientale che sta oscurando Kiev

In un mondo in rapido mutamento, il caos mediorientale e la breve incursione in Canada mettono in luce come la visione dell’Occidente di Trump sembri ormai superata, ridimensionata a un ruolo residuale. Questa realtà segna un nuovo paradigma geopolitico, dove le alleanze tradizionali vengono messe alla prova e i confini dell’influenza occidentale si ridefiniscono. Una sfida che richiede una riflessione profonda sulle strategie future e sulle dinamiche globali in evoluzione.

