Boninsegna punge Inzaghi | Accordi con i sauditi prima della finale? Poco professionale

Le recenti voci sulla presunta trattativa tra Simone Inzaghi e l’Al Hilal, avvenuta prima della finale di Champions, hanno suscitato molte polemiche. Boninsegna non ha nascosto il suo sconcerto, definendo l’episodio poco professionale. Nel frattempo, l’ex nerazzurro guarda avanti, elogiando Lautaro come un vero trascinatore e offrendo uno sguardo sul futuro, con Chivu che potrebbe avere un ruolo importante. La vicenda apre nuovi dibattiti sulla lealtà e la gestione delle aspettative nel calcio.

L'ex nerazzurro ha commentato le voci sull’accordo tra Simone Inzaghi e l’Al Hilal, siglato prima della finale di Champions: "’Non è da professionisti". Poi lo sguardo al futuro: "Lautaro? Un vero trascinatore. Su Chivu..". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Boninsegna punge Inzaghi: "Accordi con i sauditi prima della finale? Poco professionale"

