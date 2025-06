Novara in città i saldi partono prima con Prezzi pazzi per Streetgames

Novara si anima con un'anteprima imperdibile: i saldi arrivano prima e con offerte irresistibili grazie a "Prezzi pazzi per StreetGames". Dal 21 giugno, nove giorni di vendite promozionali che anticipano i veri saldi in Piemonte, partendo il 5 luglio. Un'occasione imperdibile per rinnovare il guardaroba e scoprire le migliori occasioni della stagione. Non perdere questa opportunità esclusiva, perché la moda non aspetta!

Anche quest'anno gli sconti estivi partono prima a Novara. A partire da sabato 21 giugno torna infatti in città "Prezzi pazzi per StreetGames", nove giorni di vendite promozionali che precedono i saldi veri e propri, al via in tutto il Piemonte dal 5 luglio. L'iniziativa, che prosegue fino a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Novara, in città i saldi partono prima con "Prezzi pazzi per Streetgames"

