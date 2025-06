Conferenza stampa Torrent post Monterrey Inter | Ecco come abbiamo fermato Chivu! Non credevano in noi ma…

Dopo un emozionante debutto al Mondiale per Club, Domenec Torrent, allenatore del Monterrey, ha condiviso entusiaste riflessioni in conferenza stampa. Con orgoglio e determinazione, ha sottolineato il supporto dei tifosi e la tenacia della sua squadra nel pareggio contro l’Inter di Chivu, dimostrando che, anche contro avversari di altissimo livello, la passione e il coraggio fanno la differenza. Ecco come abbiamo fermato Chivu e i suoi.

Conferenza stampa Torrent post Monterrey Inter, ecco le dichiarazioni dell’allenatore avversario dopo la partita d’esordio al Mondiale per Club . Domenec Torrent, allenatore del Monterrey, ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 maturato nella prima giornata del Mondiale per club contro l’ Inter di Chivu. Un passaggio: TORRENT SU MONTERREY INTER – «Siamo davvero felici per i nostri tifosi, ci hanno aiutato tantissimo a cercare di superare i momenti difficili affrontati con l’Inter. In queste partite si hanno tante difficoltà, noi le abbiamo affrontate con una buona difesa e un blocco basso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Torrent post Monterrey Inter: «Ecco come abbiamo fermato Chivu! Non credevano in noi, ma…»

In questa notizia si parla di: stampa - torrent - monterrey - conferenza

Monterrey-Inter, Torrent in conferenza stampa: orario ‘accessibile’ - In vista di Monterrey-Inter, affidiamoci alle parole di Domenec Torrent nella conferenza stampa accessibile a tutti, un'occasione imperdibile per scoprire le strategie dei messicani.

Monterrey-Inter, #Torrent in conferenza stampa: orario 'accessibile' Vai su X

"L'Inter ha vinto tantissimo": il tecnico del Monterrey e la gaffe involontaria in conferenza Vai su Facebook

Monterrey, Torrent: “Felici per il pari, tutti pensavano che l’Inter avrebbe vinto ma…”; Domènec Torrent elogia Monterrey dopo il pareggio storico contro l'Inter; Monterrey, Torrent: Conosciamo perfettamente l'Inter e abbiamo studiato Chivu al Parma. Nulla è scontato.

Monterrey, Torrent: “Felici per il pari, tutti pensavano che l’Inter avrebbe vinto ma…” - Le parole dopo la sfida tra Monterrey e Inter al Rose Bowl Stadium di Los Angeles, gara d'esordio al Mondiale per Club ... Lo riporta fcinter1908.it

"L'Inter ha vinto tantissimo": il tecnico del Monterrey e la gaffe involontaria in conferenza - Le parole di Domenec Torrent, alla vigilia della sfida nel Mondiale per Club, stridono con quella che è stata la stagione dei nerazzurri ... Da tuttosport.com