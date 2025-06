Chi è Filippo Manni 21enne che ha ucciso la madre Teresa Sommario con un' accetta a Racale la lite per gli studi universitari a Roma

Filippo Manni, 21enne di Racale, ha sconvolto la comunità con un gesto drammatico: l’ha uccisa sua madre Teresa Sommario, 53 anni, con un’accetta. Un passato tra scout, il lavoro da bagnino e la passione per musica e chitarra si intrecciano ora a un tragico evento che lascia tutti sgomenti. La vicenda apre un doloroso interrogativo: cosa può portare a una simile tragedia?

Il lavoro da bagnino, il passato negli scout e la passione per la musica e la chitarra Teresa Sommario, 53 anni, è stata uccisa ieri dal figlio Filippo Manni, 21 anni, a colpi di accetta. A Racale, provincia di Lecce, la comunità è sconvolta: nessuno si aspettava un simile gesto da quello che.

