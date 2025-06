Debutto per il Cesena Jazz Festival in centro storico lo swing del Trio Bruno Signorini e dei fratelli Nanni

Pronti a lasciarvi trasportare dal ritmo e dall’energia del jazz? Venerdì 20 giugno alle 20, il Cesena Jazz Festival 2025 apre le sue porte in centro storico con un debutto scoppiettante: lo swing travolgente del trio Bruno Signorini e dei fratelli Nanni. Un’occasione imperdibile per vivere l’estate cesenate tra musica, atmosfere uniche e un’atmosfera coinvolgente che vi accompagneranno fino a sera. Non mancate!

Venerdì 20 giugno alle 20, primo appuntamento del Cesena Jazz Festival 2025, la rassegna giunta alla sesta edizione realizzata dall'associazione culturale musicale Jazzlife. Il festival animerà l'estate cesenate con concerti all'alba, serate con cene-concerto alla Rocca Malatestiana e un contest.

