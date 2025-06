Maturità al via esame per 2.904 ferraresi | tracce con Gattopardo e Borsellino

d’ansia e di speranza. I maturandi ferraresi si preparano a varcare la soglia dell’esame con il cuore in tumulto, tra riferimenti letterari come "Il Gattopardo" e figure di grande impatto storico come Borsellino. È una notte di sogni, paure e determinazione, che segna l’inizio di un percorso fondamentale: il futuro è tutto da scrivere.

La notte prima degli esami è trascorsa anche quest’anno per i maturandi di tutta Italia, e se la citazione di Venditti può essere ormai anacronistica per i più, a rimanere un evergreen è invece il tumulto di emozioni tipico di chi sta per affrontare una delle tappe più cruciali - al tempo stesso. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Maturità al via, esame per 2.904 ferraresi: tracce con Gattopardo e Borsellino

In questa notizia si parla di: maturità - esame - ferraresi - tracce

L'esame di maturità dei vip, gioie e dolori. Carlo Conti: “Mi ero rotto una gamba, arrivai in barella” - L’esame di maturità, un momento di emozioni intense e sfide personali, accomuna anche i vip più amati, che oggi brillano sui palchi e in tv.

Il miliardario proprietario di Tesla ha pubblicato su X i risultati del suo esame delle urine per smentire le accuse sull'uso di droghe. Vai su Facebook

Maturità al via, esame per 2.904 ferraresi: tracce con Gattopardo e Borsellino; Maturità: Conte, 'la mia notte prima degli esami? Studiato fino a tardi per scacciare ansia'; Ecco il dresscode universitario: vietati sandali e jeans strappati a Torino.