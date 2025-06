Homo Sapiens Digitalis quattro incontri pubblici per capire come l' IA sta cambiando la nostra vita

homo sapiens digitalis: quattro incontri pubblici per capire come l'IA sta rivoluzionando la nostra vita. L’intelligenza artificiale non è più un futuro lontano, ma una realtà che plasma le nostre relazioni, identità e potere. Come possiamo orientarci in questa nuova era? A queste domande cruciali cercherà di rispondere un percorso di riflessione, dialogo e scoperta, perché comprenderne i profondi impatti è il primo passo per affrontare con consapevolezza il nostro domani.

