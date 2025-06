Non era un clochard Tanti soldi viaggi e pranzi di lusso | la scoperta su Francis Kaufmann

trasformato la sua vita in un vero e proprio enigma. Tra viaggi di lusso, soldi facili e identità multiple, Francis Kauffmann ha scritto una storia che ancora deve svelare tutte le sue sfumature. La verità sta venendo lentamente alla luce, e il mondo rimane spettatore di un mistero che promette sorprendenti rivelazioni.

Tre nomi, tre identità, una sola verità ancora da scrivere. L’uomo che si faceva chiamare Rexal Ford, che online appariva come Matteo Capozzi e che all’anagrafe risponde al nome di Francis Kauffman, è oggi al centro di un’inchiesta che ha i contorni di un noir internazionale. Gli inquirenti italiani, con l’aiuto della polizia greca che lo ha fermato qualche giorno fa, cercano di ricostruire i movimenti, le bugie e i crimini di un uomo che ha fatto della sua vita un continuo travestimento, un racconto perennemente sfuggente. Il suo nome è ormai legato a un duplice omicidio: quello della figlia di sei mesi, Andromeda, e probabilmente anche quello della compagna, una giovane donna dell’Est Europa conosciuta a Malta, soprannominata “Stella”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

