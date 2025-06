Mara Venier pronta al bis con Özpetek | Ferzan sta scrivendo un ruolo per me

Mara Venier si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera, tra tv e cinema. Dopo il successo di "Diamanti" di Ferzan Özpetek, la conduttrice annuncia che sta ricevendo nuove proposte, con un ruolo su misura scritto appositamente per lei. La sua passione per il set non si ferma: Mara è determinata a sorprendere ancora, esplorando nuove sfumature artistiche e dimostrando che il suo talento non ha età.

Mara Venier ci ha ripreso gusto e vuole continuare. Con Domenica In? Sì, ma anche con il cinema. La conduttrice, tornata sul set per Diamanti di Ferzan Özpetek, dichiara di aver ricevuto altre proposte dopo il film che l’ha vista tra le protagoniste del nutrito cast al femminile. Ho ricevuto un paio di proposte, ma non mi interessano le commediole. Ferzan sta scrivendo un ruolo per me dichiara la Venier a Vanity Fair. Non un film da protagonista ( “No! C’ho paura”, dice), ma una nuova occasione per tornare sul set e tentare magari di conquistare una candidatura ai David di Donatello. Geppi Cucciari, anche lei tra le donne di Diamanti, ce l’ha fatta e Mara ammette: Mi avrebbe fatto piacere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Mara Venier pronta al bis con Özpetek: “Ferzan sta scrivendo un ruolo per me”

Mara Venier pronta al bis con Özpetek: "Ferzan sta scrivendo un ruolo per me". E su Diamanti: " Meritavo la candidatura ai David di Donatello"

