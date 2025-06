Maturità 2025 le tracce della prima prova ci raccontano chi siamo e chi vogliamo diventare

tracce della prima prova ci rivelano chi siamo e chi desideriamo diventare, aprendo uno squarcio sulle nostre passioni, paure e aspirazioni. È un momento di grande introspezione, ma anche di sfida, che ci permette di esplorare il nostro modo di pensare e di affrontare il futuro. La maturità 2025 si avvicina, e con essa la straordinaria opportunità di lasciarci alle spalle l’adolescenza per abbracciare con coraggio il nostro domani.

Anche quest’anno, la maturità è iniziata. Il primo appuntamento? La temutissima prima prova, quella in cui si scrive tanto, ma si capisce anche molto di sé, del mondo, e del modo in cui la scuola immagina i suoi futuri adulti. Per chi la affronta, è il primo vero banco di prova: una soglia tra l’adolescenza e quel territorio incerto che chiamiamo vita adulta, fatta di scelte, responsabilità e domande a cui spesso non c’è una risposta giusta. Le tracce 2025 sono un mix interessante tra memoria, identità , giustizia e futuro. Temi che fanno tremare le mani ai maturandi, ma che in realtà parlano a tutti. 🔗 Leggi su Dilei.it