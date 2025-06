' Festa della musica' concerti ed esibizioni da mattina a sera in luoghi storici e suggestivi della città

Festa della Musica, un'occasione unica per immergersi in un viaggio sonoro tra passato e presente, attraversando luoghi storici e suggestivi di Ferrara. Sabato 21, il Conservatorio Frescobaldi apre le sue porte a concerti e performance che coinvolgono generazioni di talenti, celebrando la grande tradizione musicale europea e italiana. Un evento da non perdere per vivere la magia della musica in un’atmosfera incantata, condividendo emozioni e passioni lungo tutta la giornata.

Sabato 21 si celebra in tutta Europa la 'Festa della musica' e a Ferrara il Conservatorio Frescobaldi organizza una giornata ricca di eventi che attraversano secoli di storia musicale, dal Rinascimento al contemporaneo. Da mattina a sera i giovani musicisti saranno protagonisti per celebrare la.

