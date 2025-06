Scuole a Bucine tra interventi in corso e quelli in cantiere

Scuole a Bucine: tra interventi in corso e progetti futuri, il territorio si prepara a un rinnovamento che garantisce sicurezza e qualità educativa. Con quasi un milione di euro investiti, le strutture scolastiche stanno vivendo una fase di rinnovamento importante, mentre i lavori di messa in sicurezza sismica sono alle porte. Gli esami di terza media si svolgeranno regolarmente, dimostrando come l’impegno per il futuro sia già in atto e pronto a consolidarsi.

Arezzo, 18 giugno 2025 – A conclusione dell'anno scolastico, il sindaco di Bucine Paolo Nannini ha fatto il punto sui lavori in corso e quelli in divenire alle varie strutture del territorio. E' in attuazione un importante intervento da quasi un milione di euro che coinvolge sia la scuola media che quella elementare e a breve partiranno i lavori di messa in sicurezza sismica delle strutture. Gli esami di terza media si svolgeranno regolarmente, mentre proseguono i lavori per affrontare tutte le problematiche presenti. "A settembre - ha detto il sindaco - la scuola sarà nuovamente pronta ad accogliere gli studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuole a Bucine tra interventi in corso e quelli in cantiere

In questa notizia si parla di: bucine - corso - scuole - interventi

Scuole a Bucine tra interventi in corso e quelli in cantiere; Interventi in corso e manutenzioni straordinarie nel territorio comunale di Bucine; Corsa contro il tempo per salvare un 53enne colto da arresto cardiaco:.

Scuole a Bucine tra interventi in corso e quelli in cantiere - Arezzo, 18 giugno 2025 – A conclusione dell'anno scolastico, il sindaco di Bucine Paolo Nannini ha fatto il punto sui lavori in corso e quelli in divenire alle varie strutture del territorio. Scrive lanazione.it

Scuole più sicure: Bucine pronta per il rientro, in arrivo nuovi interventi su nido e infanzia - Si avvia verso la conclusione l’intervento di messa in sicurezza sismica della scuola primaria e secondaria di primo grado di Bucine. Segnala valdarnopost.it