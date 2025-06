Juve la priorità è il centravanti | Osimhen il preferito E spunta l' idea Mateus del Southampton

La Juventus si prepara a rinforzare il suo attacco con Osimhen, il centravanti preferito, ma spunta anche l'idea Mateus del Southampton, mentre con il Napoli si discute per il nigeriano. Sullo sfondo, Gyokeres cerca di farsi strada tra le concorrenti della Premier. In difesa, occhi puntati su Balerdi del Marsiglia, pupillo di Tudor, e in mediana il sogno resta Tonali. La sessione di mercato promette emozioni e colpi sorprendenti.

Per il nigeriano c'è da trattare con il Napoli, sullo sfondo rimane Gyokeres su cui però è forte la concorrenza della Premier. In difesa il nome nuovo è Leonardo Balerdi del Marsiglia, pupillo di Tudor. Per la mediana il sogno è Tonali.

