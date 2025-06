TFA sostegno | 30.000 posti per il X ciclo Ecco la distribuzione per regione e grado si attende il decreto per i bandi

Se sei interessato a intraprendere il percorso di specializzazione TFA sostegno, questa notizia è fondamentale: sono disponibili 30.000 posti per il X ciclo, distribuiti tra le varie regioni e gradi di scuola. Resta aggiornato sull’atteso decreto che ufficializzerà i bandi, aprendo le porte a questa importante opportunità formativa. Non perdere l’occasione di fare luce sul futuro della tua carriera nell’ambito dell’istruzione speciale.

Saranno 30.000 i posti a disposizione per il X ciclo del TFA sostegno se l'offerta formativa proposta dalle Università coinciderà con le indicazioni fornite dal Ministero. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

