Notte prima degli esami a San Martino 17enne beccato con un coltello | denunciato

La notte prima degli esami si trasforma in un momento di tensione a Napoli. Un 17enne, nel cuore di largo San Martino e via Tito Angelini, è stato sorpreso con un coltello a serramanico durante controlli di sicurezza. Un episodio che scuote l’atmosfera di festa, ricordandoci come la prudenza sia fondamentale anche nei momenti di gioia. Il giovane è stato denunciato, dimostrando che la legalità non va mai messa da parte, nemmeno in occasioni di celebrazione.

Un 17enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico durante alcuni controlli nella zona tra largo San Martino e via Tito Angelini, punto di ritrovo dei giovani napoletani la notte prima degli esami di maturità. Aveva con sé un coltello a serramanico lungo 17 centimetri, il 17enne denunciato la notte scorsa a . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Notte prima degli esami a San Martino, 17enne beccato con un coltello: denunciato

In questa notizia si parla di: notte - 17enne - coltello - prima

Incidente nella notte al Rione Libertà di Benevento: morto il 17enne sullo scooter - Un grave incidente nella notte nel Rione Libertà di Benevento è costato la vita a Francesco Pio, un ragazzo di 17 anni coinvolto in uno scontro tra via Napoli e via Cocchia.

Notte prima degli esami con controlli al #Vomero: i carabinieri hanno presidiato la zona tra largo San Martino e via Tito Angelini, punto di ritrovo tradizionale per i maturandi napoletani. Durante i controlli, effettuati anche con metal detector portatili, un ragazzo Vai su Facebook

Notte prima degli esami a San Martino, 17enne fermato con coltello; Napoli, a San Martino notte prima degli esami con coltello. Denunciato un 17enne; ‘Notte prima degli esami’, 17enne beccato con un coltello a serramanico.

Notte prima degli esami, carabinieri coi metal detector a San Martino: denunciato 17enne con coltello - Controlli a San Martino, dove tradizionalmente si riuniscono i maturandi il giorno prima dell'inizio degli esami; a un 17enne sequestrato un coltello a ... Riporta fanpage.it

Napoli, a San Martino notte prima degli esami con coltello. Denunciato un 17enne - NAPOLI – Questa notte i carabinieri, alla vigilia degli esami di maturità, hanno presidiato la zona tra largo San Martino e via Tito Angelini, a Napoli. Si legge su dire.it