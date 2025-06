Treni Flash Mob dei sindaci del Valdarno Il consigliere regionale Tozzi critico

Il flash mob dei sindaci del Valdarno ha acceso i riflettori sulle criticità del trasporto ferroviario, un tema che tocca nel profondo la vita di studenti, lavoratori e pensionati. Tuttavia, le opinioni sulla questione non sono unanimi. La recente dichiarazione di Elisa Tozzi, esponente di FdI, evidenzia come si possa affrontare il problema con attenzione e responsabilità, riconoscendo la sua gravità ma anche cercando soluzioni concrete per il territorio.

Sul flash mob di ieri mattina da parte dei sindaci del Valdarno e di alcuni consiglieri regionali sulle difficoltà del trasporto ferroviario è intervenuta l'esponente regionale di FdI Elisa Tozzi. "Il problema in Valdarno - scrive Tozzi - è una cosa seria. Che coinvolge studenti, lavoratori e pensionati. Che incide nel quotidiano e determina il presente ed il futuro di un intero territorio. Proprio per questo condividiamo a pieno la posizione del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima, che oggi non ha aderito né partecipato all'iniziativa simbolica di protesta dei sindaci del Valdarno aretino e fiorentino, il flash-mob alla stazione S.

