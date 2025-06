Ulisse racconta Ulisse | Sergio Vespertino torna in scena all' Agricantus con la fisarmonicista Virginia Maiorana

Se desideri riscoprire le avventure di Ulisse attraverso un racconto coinvolgente e ricco di emozioni, non puoi perderti lo spettacolo di Sergio Vespertino con la fisarmonicista Virginia Maiorana. Un’occasione unica per rivivere l’epica omerica in una veste nuova, tra musica, parole e suggestioni che ti faranno sentire il mare sotto i piedi. Preparati a tornare al Teatro Agricantus di Palermo, dove l’avventura continua…

«Per chi l'ha perduto, ecco, ora è ritrovato. Per chi l'ha visto ma vuole rivederlo. Per chi (come faceva a scuola) continua a suggerire. Per chi vuole ascoltare il mare dal suono delle parole». Il messaggio social di Sergio Vespertino è un chiaro invito a tornare al Teatro Agricantus di Palermo.

Promemoria per le repliche di due spettacoli da non perdere: - Le vie del signore sono trafficate di e con Ernestomaria Ponte e Clelia Cucco. date disponibili: 23 e 25 maggio - 6-7-8 giugno 2025 biglietti online su: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/eve Vai su Facebook

