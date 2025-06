Ecco il nuovo CdA dei Centri di riabilitazione Padre Pio | il presidente è fr Francesco Scaramuzzi

Il nuovo Consiglio di Amministrazione dei Centri di Riabilitazione Padre Pio si presenta con una guida autorevole e dedita al servizio. Con il presidente fr. Francesco Scaramuzzi, figura stimata nel settore, si apre un nuovo capitolo di impegno e innovazione per questa importante realtà . La nomina, avvenuta il 13 maggio 2025, segna un passo fondamentale verso un futuro sempre più orientato all’eccellenza e alla cura.

Il 13 maggio 2025, il Consiglio della Provincia di Foggia dei Frati Minori Cappuccini, costituito dal Ministro Provinciale fr. Francesco Dileo e dai Consiglieri, fr. Aldo Broccato, fr. Rinaldo Totaro, fr Pasquale Cianci e fr. Natalizio Varvara, ha nominato il nuovo CdA della Fondazione Centri di.

