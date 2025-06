Arresti a Reggio Emilia per traffico internazionale di droga i dettagli dell' operazione Maffi

Un'operazione di vasta portata ha portato alla luce un'importante rete di traffico internazionale di droga a Reggio Emilia, culminando con l'arresto di due cittadini albanesi e la condanna definitiva di altri responsabili. L’operazione Maffi ha smantellato un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico, rafforzando il nostro impegno nella lotta contro il crimine. La giustizia ha fatto il suo corso: la rete è stata sconfitta e i colpevoli assicurati alla giustizia.

