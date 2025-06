Android 16 QPR1 beta 2 introduce una chicca per l’orologio

Con la seconda beta di Android 16 QPR1, Google ha sorpreso gli utenti con una novità esclusiva per l’orologio nella schermata di blocco. Questa chicca, pensata per migliorare l’esperienza e offrire funzionalità extra, dimostra ancora una volta come l’azienda continui a innovare e perfezionare i suoi dispositivi. Scopriamo insieme questa interessante anteprima che promette di rendere ancora più smart il nostro modo di interagire con il device.

Con la seconda beta di Android 16 QPR1 è stata implementata un'altra piccola novità per l'orologio nella schermata di blocco

