Virtus il fratello di Simone Farinelli ai festeggiamenti | Questo scudetto è per lui

Bologna, 18 giugno 2025 – In una serata di festa e commozione, il fratello di Simone Farinelli ha celebrato con entusiasmo il 17esimo scudetto della Virtus Bologna, trionfo atteso da anni dai tifosi. Tra la folla in piazza, c’era il ragazzo che ha voluto rendere omaggio al fratello, tragicamente scomparso lo scorso ottobre durante l’alluvione che ha colpito duramente la città. Con voce carica di emozione ha detto: “Dedico questa vittoria a mio fratello, che avrebbe compiuto gli anni il 17 luglio. Oggi, 17 giugno, festeggiamo il 17esimo scudetto: un segno che ci tiene uniti, anche da lontano”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus, il fratello di Simone Farinelli ai festeggiamenti: “Questo scudetto è per lui”

