Juventusnews24.com - Conceicao è l’MVP di Juve Inter! Il portoghese festeggia così: il VIDEO fa impazzire i tifosi

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24di: ilpubblicato dal club bianconero con il messaggio delChicoha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dopo la vittoria dellacontro l’e la premiazione come miglior giocatore del match. Un messaggio che ha fatto scatenare iquasi quanto la rete che ha regalato i tre punti alla banda di Thiago Motta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)MESSAGGIO – «Ciaosono molto felice di essere il man of the match ma ancora di più per aver vinto questa partita».Leggi suntusnews24.com