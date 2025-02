Dailymilan.it - Pagelle Milan-Hellas Verona, Theo Hernandez continua a deludere. Tutti i voti

Leggi su Dailymilan.it

Nelledei principali quotidiani sportivi in edicola, pertra i peggiori dei rossoneri c’è.Ilconquista tre punti importantissimi ma la prestazionea non esserci. Contro l’, una giocata del trio Alex Jimenez-Rafael Leao-Santiago Gimenez regala una vittoria preziosa ai rossoneri che accorciano in classifica su Atalanta e Lazio fermate da Cagliari e Napoli, in attesa della sfida di questa sera tra Juventus e Inter.Tra i peggio dei rossoneriad esserci, la Gazzetta dello Sport e Tuttosport danno 5,5 di voto al francese solo il Corriere dello Sport gli da la sufficienza. In campo lo si vede solo per i colori dei capelli, ma le sue volate sulla fascia sinistra sono ormai un ricordo.non convince e il rinnovo di contratto View this post on InstagramA post shared by T H E O H E R N A? N D E Z (@