Ilrestodelcarlino.it - Il Fano vince con un tenace. Casa 33

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

33 1 CALCIO (4-3-1-2): Sodani, Riggioni, Nodari, D’Anzi, Incerti (23’ st Orazi); Patrignani (23’ st Ricci), Omiccioli, Niang; Palazzi (36’ st Casoli), Gueye (30’ st Apezteguia), Giovanelli (44’ st Manuelli). A disp. Giulini, Giampaoli, Bonazelli. All. Spendolini.33 (4-4-2): Pare; Seck, Rinaldi, Badji, Lavacca; Abazizi (24’ st Lupo), Alvarez (37’ st Iroual), Nicolini (37’ st Obbar), Pierini; Da Silveira, Shkoza (37’ st Keita). A disp. Eguavoen, Kamissoko, Esposito. All. Bragagnolo. Arbitro: Donini di Pesaro. Reti: 4’ pt Gueye, 16’ st Shkoza, 34’ st Apezteguia, 43’ st Niang. Note: pomeriggio grigio, terreno pesante, spettatori 300. Ammonito: Rinaldi. Angoli 14-2, recuperi 0 + 4’. Il33 spaventa il, per la prima volta in questo campionato, riuscendo dapprima ad agguantare il pareggio e poi a conservarlo fino ad un quarto d’ora dalla fine.