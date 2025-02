Oasport.it - Dove vedere in tv Milano-Bergamo oggi, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

domenica 16 febbraio (ore 19.00) si gioca, incontro valido per la 23ma giornata della Serie A1 di. All’Allianz Cloud andrà in scena un derby lombardo molto acceso e vibrante tra la terza e la settima forza della classifica generale. Le meneghine devono rialzarsi dalla doppia sconfitta rimediata contro Conegliano tra finale di Coppa Italia e campionato, le orobiche cercheranno di riscattarsi dopo aver infilato quattro sconfitte consecutive.Le ragazze di coach Stefano Lavarini cercheranno i tre punti per riportarsi a una lunghezza di distacco dal secondo posto di Scandicci, le ospiti sono in piena lotta con Busto Arsizio e Vallefoglia per la sesta piazza, con la possibilità di avvicinarsi a Chieri.sarà trascinata dalla bomber Paola Egonu, dalla palleggiatrice Alessia Orro, dalla schiacciatrice Myriam Sylla, dalla centrale Anna Danesi.