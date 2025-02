Lettera43.it - Sanremo 2025, Briatore contro i cantanti «poveracci» che «attaccano Meloni per farsi notare»

In un video su Instagram, Flavio Briatore si è scagliato contro i cantanti che dal palco di Sanremo lanciano attacchi alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al suo governo. «C'è un nuovo fatto a Sanremo, c'è un metodo nuovo. Per farsi notare, qualche cantante che artisticamente non sarebbe notato spara sul nostro primo ministro per far parlare di sé. Spara sul governo. Per me sono dei poveracci, perché la politica non c'entra nulla con il Festival», ha affermato l'imprenditore, che con ogni probabilità aveva in mente Elodie: la cantante romana, in una delle prime conferenze del Festival, ha aveva affermato di preferire che le tagliassero una mano, piuttosto che votare Meloni.