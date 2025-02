Juventusnews24.com - McKennie Juventus, fantasia e duttilità al servizio di Thiago Motta. Ora è imprescindibile: il punto sul suo futuro

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24aldi. Ora è: ilsuldel centrocampista americanoDa possibile elemento sacrificabile sul mercato a uomo di riferimento e pedinanello scacchiere di. Nel giro di pochi mesi è cambiato (ancora) ildi Weston.Il tecnico bianconero, scrive Tuttosport, ne apprezza in particolare lae la: ha giocato terzino sulle due fasce, mediano, trequartista e anche punta all’occorrenza. Per questo motivo per la Juve l’ex Schalke 04 è ormai un intoccabile.Leggi sunews24.com