Cos' è e come si prepara la scirubetta portata da Brunori a Sanremo

La sua è probabilmente la canzone più gastronomica di questo, ma non è solo per questo cheSas, alla sua prima partecipazione al Festival, è già nella cinquina dei più votati. L’Albero delle noci è la canzone dedicata alla figlia Fiammetta, ma è anche una poesia sul tempo che passa, mentre le foglie dell’albero crescono veloci.La ricetta dellacalabreseNel testo, dove si parla di vino, carne e pane, c’è anche un riferimento culinario solo per intenditori. «Sono cresciuto in una terra crudele dove la neve si mescola al miele». Una metafora? Niente affatto. È stato lo stesso cantautore cosentino a rivelare l’arcano, che altro non è se non una ricetta; quella della, ovvero un sorbettoto proprio con la neve fresca e il miele di fichi. Ma c’è chi usa il succo d’arancia, il succo di limone o il caffè.