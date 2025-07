Naspi e Dis-Coll di luglio le date dei pagamenti

Nessuna sorpresa per luglio: i pagamenti di Naspi e Dis-Coll seguiranno la consueta tempistica, con accrediti attorno alla metà del mese. Sebbene non ci siano date precise, l’Inps si prepara ad accreditare gli importi nei conti degli aventi diritto in modo più o meno simile agli anni precedenti. Tuttavia, nella legge di bilancio del 2025, la Naspi subirà alcune novità che potrebbero rivoluzionare le modalità di erogazione e le tempistiche.

Nessuna novità significativa a luglio per quanto riguarda i pagamenti dei due principali sussidi di disoccupazione italiani, la Naspi e la Dis-Coll. Per queste due misure non esiste una data precisa di erogazione da parte dell'Inps, ma solo un periodo indicativo, attorno alla metà del mese, in cui l'Istituto comincerà ad accreditare gli importi dovuti sui conti correnti degli aventi diritto. Nella legge di bilancio del 2025 però la Naspi è cambiata. Il governo ha introdotto nuovi requisiti che hanno limitato l'accesso a questa misura, e di conseguenza potrebbe essere più difficile, rispetto al 2024, ricevere l'assegno di disoccupazione.

