Roma via al mercato in entrata | a sinistra piace Sergi Cardona

aspetto della rosa. Con Sergej Milinkovic-Savic come protagonista, la Roma punta a rinforzare il centrocampo e consolidare il proprio cammino verso obiettivi ambiziosi, tra entusiasmo e determinate sfide da affrontare.

È tempo per la Roma di concentrarsi seriamente sul mercato in entrata. Con le cessioni obbligatorie ormai archiviate, la dirigenza giallorossa è pronta a dare una svolta alla campagna acquisti per costruire una rosa all'altezza degli obiettivi fissati da Gian Piero Gasperini: riportare la squadra in Champions League. Il nuovo progetto tecnico sta prendendo forma, ma per renderlo competitivo sarà necessario un profondo rinnovamento in ogni reparto. Difesa, centrocampo e fasce laterali richiedono interventi mirati e di qualità . In particolare, le fasce sono essenziali per il gioco di Gasperini: serve un innesto di gamba, dinamismo e continuità .

Roma, difesa da ristrutturare con Gasperini: da Kumbulla a un nome dal mercato - La Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo sotto la guida di Gian Piero Gasperini, focalizzandosi sulla difesa.

Mercato Genoa: Grønbæk in Arrivo, Messias ai Saluti e Idea Ngonge Le ultime notizie di mercato relative al Genoa indicano un periodo di intensa attività per il club rossoblù, con movimenti sia in entrata che in uscita. Albert Grønbæk: Il Primo Rinforzo Offensiv Vai su Facebook

Angeliño all'Al-Hilal, affare in chiusura: alla Roma 25 milioni. E c'è il retroscena Gasperini; Roma, primo giorno per Massara a Trigoria: da Lucumì a De Cuyper, gli obiettivi in entrata. Shomurodov e Pared; Roma, ufficiale il ritorno di Massara: firma fino al 2028.

Mercato Roma, la lista degli acquisti di Gasperini: O'Riley è l’obiettivo numero uno - Dopo la chiusura del bilancio il diesse Massara potrà concentrarsi sui rinforzi richiesti dal nuovo tecnico: piacciono anche Koné del Marsiglia e Mikautadze per l’attacco ... Si legge su msn.com

Roma, via alla rivoluzione in difesa: c’è Lucumì. O’Riley in mezzo e De Cuyper sulla fascia - Oggi si apre ufficialmente il calciomercato e Massara dopo quasi due settimane di lavoro per sistemare le uscite può finalmente concentrarsi sulle operazioni in entrata. Segnala ilmessaggero.it