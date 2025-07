Superman | la Hall of Justice nel nuovo spot tv

Superman sta tornando sul grande schermo e l’attesa cresce! Nel nuovo spot TV, il pubblico ha finalmente un’anteprima esclusiva della Hall of Justice, il mitico quartier generale della Justice League. Le riprese di febbraio 2024 hanno svelato nuovi dettagli che alimentano la curiosità dei fan. Preparatevi a scoprire come si presenta il simbolo di speranza e unità nel cuore di questa avventura epica, perché...

L’uscita di Superman nei cinema è ormai alle porte e il film sta decisamente intensificando gli sforzi promozionali, tanto che oggi arriva anche la prima occhiata alla Hall of Justice. Quando le riprese si sono spostate da Cleveland e Cincinnati nel febbraio 2024, erano già iniziate le speculazioni sulla possibile inclusione del quartier generale della Justice League. Diamo un primo sguardo a come apparirà la Hall of Justice in Superman, grazie a uno spotpromozione Toyota. “Vedi la Hall of Justice e ti accorgi che non è ancora finita”, ha detto James Gunn in una precedente intervista. 🔗 Leggi su Cinefilos.it