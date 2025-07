Caldo record il climatologo | A Roma e Parigi temperature come a Tunisi In Francia chiuse 1.350 scuole

L’ondata di caldo record sta trasformando il volto dell’Europa, con temperature che sfiorano quelle di Tunisi e scuole chiuse in tutta la Francia. Roma e Parigi vivono ormai “come a sud di Tunisi”, testimoniando un cambiamento climatico senza precedenti. Mentre il fenomeno si intensifica, l’Italia e la Francia devono affrontare le conseguenze di un’estate che rischia di diventare sempre più insostenibile. È il momento di agire prima che il clima continui ad imprevedibile.

Nelle grandi città europee come Roma e Parigi ormai si vive con temperature “come a sud di Tunisi”. E mentre il processo di africanizzazione del clima europeo va avanti, con la colonnina che negli ultimi 50 anni ha aumentato la media del periodo di ben due gradi, in Francia sono state chiuse 1.350 scuole pubbliche, dopo le 700 circa di lunedì, su un totale di 45mila, a causa dell’ondata di caldo che ha investito il Paese, con sedici dipartimenti francesi, tra cui quello di Parigi, che sono stati messi per oggi e domani in allerta rossa caldo. Il climatologo Dino Zardi spiega al Corriere che l’estate appena iniziata gli ricorda quella “del 2003, quando avemmo un’alta pressione ininterrotta da giugno a settembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caldo record, il climatologo: “A Roma e Parigi temperature come a Tunisi”. In Francia chiuse 1.350 scuole

