Dispersi in mare a Taranto trovato sedile Si cercano ancora tre il quarto riconosciuto da parenti

Da quasi 48 ore, le operazioni di soccorso nel Golfo di Taranto continuano senza sosta, mentre si cerca ancora vivo chi è disperso e si ricostruisce la tragica vicenda. Dopo il riconoscimento del corpo di Claudio Donnaloia, i familiari sperano in un miracolo per gli altri tre uomini, ancora dispersi tra le acque. La zona Sar resta sotto stretta osservazione, in attesa di un lieto fine che possa portare speranza e conforto a tutti.

Le operazioni vanno avanti da quasi 48 ore. Si cercano tre dei quattro uomini ancora dispersi, il corpo senza vita di Claudio Donnaloia, 73 anni, è stato riconosciuto dai familiari. Ora la zona Sar è al centro del Golfo di Taranto, dove è stato trovato un sedile bianco. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Dispersi in mare a Taranto, trovato sedile. Si cercano ancora tre, il quarto riconosciuto da parenti

In questa notizia si parla di: dispersi - taranto - cercano - riconosciuto

Taranto, tre dispersi in mare: ricerche in corso - Tre persone sono disperse in mare a Taranto, dopo essere uscite stamattina dal molo Sant'Eligio con un cabinato di 7,50 metri.

Dispersi in mare a Taranto, trovato in mare sedile del motoscafo. Continuano le ricerche dei tre; Dispersi in mare a Taranto trovato in mare il sedile del motoscafo Continuano le ricerche dei tre.

Dispersi in mare a Taranto, trovato in mare il sedile del motoscafo. Continuano le ricerche dei tre - Si cercano tre dei quattro uomini ancora dispersi, il corpo senza vita di Claudio Donnaloia, 73 anni, è stato ... Scrive bari.repubblica.it

Scomparsi in mare a Taranto: trovato un cadavere, proseguono le ricerche - Quattro uomini scomparsi in mare a Taranto durante battuta di pesca. Segnala notizie.it