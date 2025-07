Purtroppo è lui Scoperta choc in mare trovato così dalla Guardia costiera

Un tragico ritrovamento scuote le coste di Metaponto di Bernalda: nelle acque agitate del mare, la Guardia Costiera ha rinvenuto il corpo senza vita di Claudio Donnaloia, 73 anni, uno dei quattro diportisti scomparsi misteriosamente. A circa 14 miglia dalla costa, l'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla triste scoperta, accendendo nuovamente i riflettori sulla drammatica vicenda. La comunitĂ si stringe nel dolore, chiedendo risposte e giustizia per questa perdita improvvisa.

Un tragico ritrovamento ha scosso le acque al largo di Metaponto di Bernalda, dove nel pomeriggio di lunedì 30 giugno è stato rinvenuto il corpo senza vita di Claudio Donnaloia, 73 anni, uno dei quattro diportisti scomparsi in mare nella giornata di domenica. A trovarlo, a circa 14 miglia dalla costa lucana e 11 miglia in linea d’aria da San Vito (Taranto), è stata una motovedetta della Guardia di Finanza, impegnata nelle complesse operazioni di ricerca. La notizia è stata confermata dalla Capitaneria di Porto di Taranto, che da ieri sta coordinando le attivitĂ con il supporto della Direzione marittima di Bari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: guardia - mare - purtroppo - scoperta

Una moneta speciale per 160 anni di servizio al mare: l’omaggio alla Guardia Costiera - Celebrare 160 anni di impegno verso la sicurezza e la protezione del mare è l’obiettivo della nuova moneta emessa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

+++ Trovato un cadavere in mare: mistero sull’identità +++ La scoperta è stata fatta dalla guardia costiera. Diverse ipotesi per risalire alle generalità della vittima Vai su Facebook

Marina di Lizzano, trovato morto l’uomo disperso in mare; Sub ritrovato senza vita in mare: fissati i funerali di Cristofaro Lucia; Un tesoro nel fondo del mare: è stato trovato in Italia.

GDF Arsenale sommerso in mare in Puglia: la scoperta della Guardia di Finanza - Brindisi – Un’operazione di controllo in mare ha portato alla scoperta di un arsenale nascosto nei fondali di Campo di Mare, località del ... Segnala statoquotidiano.it

Alla scoperta del mare. Sicurezza e controlli. Militari e studenti insieme - la Nazione - Iniziative della Guardia costiera per avvicinare i giovani alla cultura della legalità. lanazione.it scrive