Calciomercato Osimhen resta in Serie A | il Napoli lo cede alla rivale

Il calciomercato italiano si infiamma: Osimhen, protagonista di una storia d’amore tra Napoli e tifosi, potrebbe restare in Serie A, ma con un colpo di scena sorprendente. Dopo il prestito al Galatasaray, il nigeriano è alla ricerca di una nuova sfida e sembra vicino a un altro club italiano, lasciando tutti senza parole. Una vera e propria rivoluzione nel mondo del calcio nostrano, lasciando intendere che nulla sia scritto fino all’ultimo minuto.

Il nigeriano, di ritorno dal prestito al Galatasaray è alla ricerca di una nuova squadra e sembra essere vicino ad un'altra squadra italiana. Si tratta. Una storia d'amore alla quale tutti pensavamo con un finale diverso. Quella tra il Napoli e Victor Osimhen, l'attaccante che aveva contribuito a riportare lo scudetto all'ombra del Vesuvio dopo la bellezza di 33 anni. Un attaccante come non se ne vedevano da tempo: doti tecniche non eccezionali ma forza fisica, velocità e finalizzazione da far invidia a tanti. Tutto questo condito con una cattiveria agonistica e un pressing che tenevano in apprensione i difensori avversari sempre, dal primo al novantesimo minuto.

