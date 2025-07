Disservizi Diffusi per Banche e Poste | Rete Ko Pagamenti Bloccati

In un mondo sempre più digitale, i disservizi di Poste Italiane, Intesa Sanpaolo e Unicredit stanno creando non pochi disagi. Reti ko, pagamenti bloccati e accesso ai servizi online irraggiungibile stanno mettendo in crisi clienti e commercianti. Una situazione che richiede risposte tempestive: ecco cosa sta succedendo e come affrontare questa emergenza.

I siti e i servizi digitali di Poste Italiane, Intesa Sanpaolo e Unicredit stanno registrando disservizi diffusi che coinvolgono sia l’accesso online (app e home banking) sia l’operatività di pagamenti elettronici tramite POS e Bancomat. Le segnalazioni sono in aumento da diverse ore e riguardano l’impossibilità di accedere ai conti, effettuare pagamenti o prelievi, e utilizzare carte di credito o debito presso negozi e supermercati. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Disservizi Diffusi per Banche e Poste: Rete Ko, Pagamenti Bloccati.

In questa notizia si parla di: pagamenti - disservizi - diffusi - banche

App Intesa Sanpaolo in tilt, disservizi su larga scala per accesso mobile e home banking; Disservizi su pos e bancomat anche oggi nel veneziano: cosa sta accadendo; Problemi con pagamenti Bancomat e POS in tutta Italia: le cause e cosa è successo.

Banca Mediolanum è down, disservizi diffusi in tutta Italia - MSN - Altri utenti segnalano difficoltà nell'effettuare operazioni dispositive come bonifici, pagamenti, o ricariche, ... Segnala msn.com

Disservizi nei pagamenti Bancomat e POS - macitynet.it - Da più parti in tutta Italia si segnalano da giovedì 28 novembre disservizi con i pagamenti ... Secondo macitynet.it