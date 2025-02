Internews24.com - Arbitro Juventus Inter, dirige Mariani: i precedenti con il fischietto

di Redazione, ecco: icon ildella sezione di ApriliaPoche ore fa, l’Aia ha reso noto che ad arbitrare il derby d’Italia trasarà Mauriziodella sezione di Aprilia, supportato dagli assistenti Giallatini e Colarossi. Il quarto ufficiale sarà Zufferli, mentre le funzioni di VAR e AVAR sono state assegnate rispettivamente a Mazzoleni e Di Bello. Questa non è la prima esperienza diin un match tra bianconeri e nerazzurri; risale a quasi quattro anni fa, quando arbitrò il primo incontro della stagione a San Siro, terminato in un pareggio 1-1 con i gol di Dzeko per i locali e Dybala per gli ospiti.torna are il Derby d’Italia consapevole delle polemiche già vissute in passato, in particolare quando nel minuto 89 assegnò un rigore alla, che portò al pareggio di Dybala e scatenò un’ampia reazione mediatica.