Dopo un inizio partita promettente gli azzurri non riescono a contenere la potenza di fuoco avversaria

di Simone Cioni EMPOLI Piove sul bagnato in casa Empoli, e non solo a livello meteorologico con la consistente pioggia che ha accompagnato tutto il match. Senza già Ismajli, Anjorin, Maleh e Fazzini oltre ai lungodegenti,27 minuti D’Aversa perde nuovamente anche Viti per un problema al ginocchio, appena rientratoaver saltato la trasferta con la Juventus per un guaio muscolare. Fatale un contrasto di gioco, con le urla e le mani in faccia del numero 21 azzurro per il dolore che non lasciano presagire nulla di buono, ma chiaramente per sapere l’entità dell’infortunio bisognerà attendere gli esami dei prossimi giorni. Eppure, nonostante l’ennesima tegola, l’Empoli gioca un ottimo primo tempo con coraggio e la giusta aggressività, tanto che la vera occasione per passare in vantaggio ce l’hanno proprio glicon l’ex Colombo, che al 33’ si destreggia bene in area e con un magistrale sinistro centra in pieno il palo interno alla destra di Maignan appena sotto l’angolo alto.