Disinnescata la bomba al porto di Ancona

, 9 febbraio 2025 - Oggi è stato il giorno della bonifica del residuato bellico della II Guerra Mondiale, riemerso durante i lavori di scavo per l'innovativa illuminazione deldi. Le operazioni sono partite alle 7 con l'evacuazione di tutte le persone e le attività comprese in un raggio di poco meno di 500 metri. Disinnesco e messa in sicurezza "Tutto secondo cronoprogramma previsto - spiega il prefetto diMaurizio Valiante -, il disinnesco dell'ordigno bellico trovato nella zona deldiè terminato, laè in viaggio verso l'area individuata di mare dove verrà fatta brillare". L'operazione è stata condotta dal Genio ferrovieri dell'Esercito e dai palombari del Comsubin della Marina Militare. Sono intervenute 16 unità tra operatori artificieri e quelli che hanno realizzato la struttura di contenimento dell'ordigno.