Dilei.it - Grande Fratello, Alfonso Signorini svela la data della finale

Leggi su Dilei.it

Le previsioni sulsono state rapidamente disattese. Dopo il ripescaggio, il primostoria del programma, si pensava che si dovesse continuare molto più a lungo ma siamo più vicini alladi quanto non si immagini.ha continuato a parlare di giro di boa per lungo tempo, ma la metà del percorso è stata ampiamente superata. Come negli anni passati, infatti, il reality è destinato a durare non più di sei mesi. Non ci sono però notizie sull’Isola dei Famosi all’orizzonte e si potrebbe dunque pensare che Pier Silvio Berlusconi abbia voluto metterla in panchina come aveva già dichiarato in passato.Quando va in onda ladelL’ultima puntata deldiva quindi in onda alla fine di marzo proprio come l’anno scorso.