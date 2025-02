Ilnapolista.it - Conte: «Domani gioca Juan Jesus, Okafor è fuori condizione e ha un minutaggio limitato» LIVE

Il tecnico del Napoli Antonioterrà dalle 14:30 la conferenza stampa alla vigilia del match di, domenica 9 febbraio, contro l’Udinese.: «L’essenza della mia presenza qui è il lavoro, penso a questo»Di seguito le parole del tecnico in conferenza a Castel Volturno:«Non capisco perché si debba ricamare sulla battuta dei 100 euro per essere additato come un allenatore che chiede, pretende. Trovo che sia una domanda antipatica. Quello che penso dopo 7 mesi di lavoro è quello di fare ciò che ho già fatto in passato: portare comunque il club a crescere, questo è il mio obiettivo. Siccome il passato sta lì ed è chiaro nonostante qualcuno non voglia vederlo, va ricordato che dovunque io sia passato il club è cresciuto. Come dicono gli All Blacks: lascia la maglia che hai trovato in una forma migliore.