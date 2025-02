Bergamonews.it - Sostenibilità ambientale: riconoscimento a Brembo

è stata riconosciuta da CDP per il suo impegno nella, ottenendo un punteggio di A- in entrambe le categorie di cambiamento climatico e gestione delle risorse idriche per l’anno 2024. Questo risultato conferma l’azione concreta dell’azienda nei confronti di alcune delle sfide ambientali più critiche a livello globale.“Siamo orgogliosi del rating ottenuto da CDP – ha dichiarato Andrea Rocco, Chief Sustainability & Risk Officer di-. Ogni anno, CDP alza il suo livello di analisi con requisiti sempre piùstringenti, e noi riusciamo a soddisfarli grazie all’impegno che dedichiamo alla”.presenterà le attività e i risultati raggiunti nel 2024 in ambitonel suo Annual Report, che verrà pubblicato il 18 marzo 2025.