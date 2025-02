Iltempo.it - Monfalcone, l'uso del niqab in classe e il nodo integrazione. Valditara: "Serve una legge"

Leggi su Iltempo.it

Sta facendo discutere il caso dell'istituto superiore “Sandro Pertini” di, dove alcune studentesse islamiche indossano il(il velo integrale) a lezione e lo sollevano solamente per il riconoscimento in una stanza appartata. La polemica è scoppiata perché, accettando che le studentesse indossino l'indumento che lascia scoperti solo gli occhi, non si può parlare di. Sulla vicenda si è ora espresso anche il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe: "Condivido il messaggio del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Marina Terragni, a proposito dell'uso delda parte di alcune studentesse di una scuola di", ha dichiarato per esordire. "La scuola - ha puntualizzato- deve essere un luogo di vera, di relazioni umane solide e trasparenti, di valorizzazione della dignità della persona, un luogo in cui ragazze e ragazzi siano liberi di crescere armoniosamente".